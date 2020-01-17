Украинский футбольный чиновник посетил российскую вечеринку на фешенебельном курорте во Франции

Максим Ефимов со своей семьей. Фото: соцсети

Вице-президент Украинской ассоциации футбола и глава УФА Донецкой области Максим Ефимов был замечен на вечеринке "Русское Рождество".

Торжественное мероприятие, во время которого выступал российский певец Григорий Лепс, прошло 7 января в Куршевеле - горнолыжном курорте во Французских Альпах.

Максим Ефимов с женой Анной и двумя детьми. Старшая дочь Изабелла учится в Великобритании.

Столы в первых рядах стоит $10 тыс. В эту цену входят еда и алкоголь для гостей, пишет strana.ua

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Максим Ефимов является депутатом Верховной Рады 9-го созыва, избранный по одномандатному 48-му округу.