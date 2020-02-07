Украинский футболист трудоустроился в российском клубе

Александр Каплиенко попытается помочь "Тамбове" избежать вылета из РПЛ. Фото: с отрытых источников

Украинский футболист Александр Каплиенко присоединился к российскому "Тамбову".

Соглашение рассчитано на 2,5 года. Каплиенко перебрался в Россию в статусе свободного агента. Игрок присоединился к новому клубу на сборах в Турции.

"Тамбов" является новичком РПЛ. После первой части сезона команда Каплиенко занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

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Александр Каплиенко является воспитанником запорожского футбола. Играл за местный "Металлург", "Черноморец", "Металлист", "Динамо" Тбилиси и белорусские "Смолевичи".