Украинский футболист получил признание в России

Артем Полярус выступает в России с лета 2019 года. Фото: ФК "Александрия".

Украинский полузащитник российский "Химок" 28-летний Артем Полярус получил исповедания в России.

Полярус получил ряд личных наград по итогам первой лиги сезона 2019/2020.

Украинец одновременно признан лучшим игроком, легионером и ассистентом завершившегося сезона.

В прошлом сезоне Полярус забил 5 голов и сделал 9 ассистов в 26 матчах сезона ФНЛ. Первая лига чемпионата России была приостановлена ​​в марте из-за пандемии коронавируса. По итогам сезона "Химки" повысились в классе и будут играть в элите российского футбола в следующем сезоне

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В Украине Артем Полярус играл за "Александрию" и киевское "Динамо".