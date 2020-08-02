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воскресенье, 02 августа 2020 19:11

Украинский футболист получил признание в России

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Украинский футболист получил признание в России
Артем Полярус выступает в России с лета 2019 года. Фото: ФК "Александрия".

Украинский полузащитник российский "Химок" 28-летний Артем Полярус получил исповедания в России.

Полярус получил ряд личных наград по итогам первой лиги сезона 2019/2020.

Украинец одновременно признан лучшим игроком, легионером и ассистентом завершившегося сезона.

В прошлом сезоне Полярус забил 5 голов и сделал 9 ассистов в 26 матчах сезона ФНЛ. Первая лига чемпионата России была приостановлена ​​в марте из-за пандемии коронавируса. По итогам сезона "Химки" повысились в классе и будут играть в элите российского футбола в следующем сезоне

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В Украине Артем Полярус играл за "Александрию" и киевское "Динамо".

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02
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