Украинский футболист покинул немецкий клуб

Борис Тащи провел за "Санкт-Паули" 19 матчей. Фото: ФК "Санкт-Паули".

Украинский футболист 27-летний Борис Тащи покинул немецкий клуб "Санкт-Паули".

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Соглашение действовало до лета 2022 года, сообщает официальный сайт "Санкт-Паули".

Украинец покинул немецкий клуб, потому что имел мало игровой практики. Борис продолжит карьеру в Корее, где будет выступать за "Пхохан Стилерс".

Тащи был одним из наибольших талантов украинского футбола, но не смог реализовать свой потенциал. По сообщению СМИ, им интересовался даже "Манчестер Юнайтед".

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Борис Тащи является воспитанником одесского футбола. Играл за "Черноморец", "Говерлу", "Динамо" Москва, "Штутгарт", "Дуйсбург", "Санкт-Паули". В активе игрока 12 матчей за молодежную сборную Украины.