Украинский футболист покинул немецкий клуб

Украинский футболист 27-летний Борис Тащи покинул немецкий клуб "Санкт-Паули".
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Соглашение действовало до лета 2022 года, сообщает официальный сайт "Санкт-Паули".
Украинец покинул немецкий клуб, потому что имел мало игровой практики. Борис продолжит карьеру в Корее, где будет выступать за "Пхохан Стилерс".
Тащи был одним из наибольших талантов украинского футбола, но не смог реализовать свой потенциал. По сообщению СМИ, им интересовался даже "Манчестер Юнайтед".
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Борис Тащи является воспитанником одесского футбола. Играл за "Черноморец", "Говерлу", "Динамо" Москва, "Штутгарт", "Дуйсбург", "Санкт-Паули". В активе игрока 12 матчей за молодежную сборную Украины.
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