Украинский боксер защитил чемпионский титул WBA

Украинский боксер Артем Далакян без особых проблем победил Саравута Таворнхама из Таиланда.
Сам бой состоялся на вертолетной площадке КВЦ "Парковый" в Киеве. Украинец со старта начал активно давить на соперника. Поэтому Таворнхам не всегда успевал за темпом Далакян.
В девятом раунде соперник Далякяна упал на ринг, но арбитр не засчитал нокдаун. Однако уже в десятом раунде он остановил бой. Украинец активно атаковал Таворнхама и тот просто не успевал защищаться. Поэтому бой остановили.
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