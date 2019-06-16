Украинский боксер защитил чемпионский титул WBA

Далакян без проблем нокаутировал своего соперника и 3 раз защитить пояс

Украинский боксер Артем Далакян без особых проблем победил Саравута Таворнхама из Таиланда.

Сам бой состоялся на вертолетной площадке КВЦ "Парковый" в Киеве. Украинец со старта начал активно давить на соперника. Поэтому Таворнхам не всегда успевал за темпом Далакян.

В девятом раунде соперник Далякяна упал на ринг, но арбитр не засчитал нокдаун. Однако уже в десятом раунде он остановил бой. Украинец активно атаковал Таворнхама и тот просто не успевал защищаться. Поэтому бой остановили.

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