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пятница, 22 ноября 2019 12:02

Украинский боксер Постол официально будет драться за чемпионский пояс

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Украинский боксер Постол официально будет драться за чемпионский пояс
У Виктора Постола будет возможность завоевать чемпионский пояс. Фото: из открытых источников

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамирес проведет защиту титулов против Виктора Постола. Украинец - обязательный претендент по линии WBC.

О бое Рамиреса с Постолом официально сообщила промоутерская компания Top Rank. Бой состоится 1 февраля в Китае, сообщает "24 канал"

"Для меня это большая возможность и честь - делить ринг с одним из лучших в дивизионе. Я знаю Рамиреса, мы в прошлом спарринговали. Жду классный бой в Китае", - прокомментировал предстоящий бой украинский боксер. .

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Хосе Рамиреса - чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе. 27-летний американец провел 25 боев на профессиональном ринге и все выиграл Последний бой Рамирес провел 27 июля против Мориса Хукера. Это был третий защиту титулов для американца и он победил техническим нокаутом в 6 раунде.

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