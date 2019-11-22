Украинский боксер Постол официально будет драться за чемпионский пояс

У Виктора Постола будет возможность завоевать чемпионский пояс. Фото: из открытых источников

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамирес проведет защиту титулов против Виктора Постола. Украинец - обязательный претендент по линии WBC.

О бое Рамиреса с Постолом официально сообщила промоутерская компания Top Rank. Бой состоится 1 февраля в Китае, сообщает "24 канал"

"Для меня это большая возможность и честь - делить ринг с одним из лучших в дивизионе. Я знаю Рамиреса, мы в прошлом спарринговали. Жду классный бой в Китае", - прокомментировал предстоящий бой украинский боксер. .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самый перспективный боксер Великобритании бросил вызов Усику

Хосе Рамиреса - чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе. 27-летний американец провел 25 боев на профессиональном ринге и все выиграл Последний бой Рамирес провел 27 июля против Мориса Хукера. Это был третий защиту титулов для американца и он победил техническим нокаутом в 6 раунде.