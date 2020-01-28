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вторник, 28 января 2020 19:24

Украинский боксер подписал контракт с промоутерской компанией из Германии

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Украинский боксер подписал контракт с промоутерской компанией из Германии
Виктор Выхрист начал карьеру в профессиональном боксе. Фото: "Телеграф"

Перспективный украинский супертяжеловес Виктор Выхрист подписал профессиональный контракт с немецкой промоутерской компанией из Гамбурга.

"Он - настоящий бриллиант. С точки зрения качества, он лучший из всех, кого я когда-либо видел" -заявил промоутер Эром Джелайн на презентации боксера.

По словам промоутера, он планирует вывести Выхрист на бой за титул чемпиона Европы уже во втором поединке украинском в профи. Помогать Выхрист строить карьеру будет и бывший управляющий директор Universum Питер Ханратс.

"Очень приятно, когда меня сравнивают с Кличко. Это стимул для меня. Моя цель всегда заключалась в том, чтобы стать чемпионом мира среди профессионалов" - признался украинский боксер во время подписания контракта Виктор Выхрист.

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Виктор Выхрист - украинский боксер. Чемпион Европы (2017), многократный чемпион и призер чемпионата Украины (2013, 2014, 2015, 2016). Заслуженный мастер спорта Украины.

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