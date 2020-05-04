Украинский боксер обвиняет тренера Усика в наличии российского паспорта

Украинский боксер Иван Редкач заявляет, что в тренер Александра Усика Сергея Лапина есть российский паспорт.

Лепанин в 2016 году принимал участие в чемпионате России по боксу. Сделать это без российского гражданства он не мог.

"Знакомьтесь - это тренер Саши Усика. Тот самый психолог, менеджер, личный тренер. Участвует в чемпионате России, а затем показывает украинский паспорт.

Поступок марионетки из серии и нашим, и вашим. Без паспорта Российской Федерации не допускают к чемпионату России по боксу. Проиграл в первом бою и приехал на чемпионат Украины", - написал Редкач в фейсбук., но потом удалил свой пост.

Автор: Фейсбук Ивана Редкача

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Александр Лапин на чемпионате России в 2016 году был объявлен представителем так называемой "Республики Крым" и выступал в весовой категории 81 килограмм.