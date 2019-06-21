Украинский боксер бросает вызов чемпиону мира

Ивана Редкача ждет очередной вызов.

Украинский боксер Иван Редкач на встрече со СМИ рассказал о своих ближайших планах, а также вспомнил победный бой против Девона Александера.

"В первом раунде чувствовал себя неуютно, пропустил неприятные удары в корпус, но потом сфокусировался. Ждал Александера на поздние раунды, вытягивал его и воплощал в жизнь то, что отрабатывал на тренировках".

"Мы настраивались на победу нокаутом, планировали в раунде 7-8. Мой тренер Шейн Мозли перед боем говорил, что нужно побеждать только досрочно, Александр – титулованный боец и по очкам победу мне не отдадут", — рассказал Редкач.

По словам украинца, следующий бой он хотел бы провести против чемпиона мира по версии WBC Шона Портера.

"Были разговоры о таком поединке, на моем бое с Александером был и сам Портер. Слышал, что победитель нашего поединка должен был встретиться с ним. Портер у меня спрашивал: "С кем бы ты хотел встретиться в бою за титул?" Ответил, что с тобой и другими чемпионами.

"Сразу после поединка с Александером сказал Портеру, что хочу с ним драться. Он принял вызов и был рад этому. Но сейчас, скорее всего, я буду драться в сентябре и с другим бойцом. Это топовый боксер, четырехкратный чемпион мира, но пока не могу назвать его имя. Скажу так: это будет большим испытанием для меня и большой честью встретиться с таким бойцом".

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После победы над Девоном Александером Иван Редкач имеет 23 победы в своем послужном списке — 18 из них были досрочными.