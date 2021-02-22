Украинский биатлонист попал в скандал на чемпионате мира

Артем Прийма является одним из лидеров сборной Украины. Фото: biathlon.com.ua

Украинский биатлонист 33-летний Артем Прима попал в скандал на Чемпионате мира по биатлону в Поклюке.

После гонки в массовом старте сборная Норвегии подала протест от имени Тарьей Бё из-за инцидента с украинцем, который занял место норвежца на огневом рубеже, сообщает NRK.

"Бё не дали стрелять лежа. Прима расположился на коврике, который должен был занять Тарьей. Бё действительно пришел 1-м, но ему пришлось уйти в сторону и вернуться на 12-ю установку. Он потерял 10-12 секунд на этом", - сказал тренер норвежцев Эгиль Кристиансен.

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Сам Бё рассказал, что его место было занято, поэтому он выбрал свободную позицию.

"У меня была высокая скорость, и я направился к 7-й установке, которая, я уверен, была моей. Затем мы подошли к огневому рубежу, я и украинец. Вдруг я вижу, что мы оба заходим на 1 коврик. Вместо того, чтобы спорить и драться, я подумал: "Хорошо, сделаю разворот, и найду свободное место", - рассказал Бё.

После гонки протест норвежской стороны был рассмотрен, но Тарье не получил скидку во времени, как того требовала Норвегия.

Артем Прима - трехкратный чемпион зимней Универсиады 2011-го, четырехкратный чемпион и многократный призер чемпионатов Европы. Двукратный призер этапов Кубка мира в эстафетах.