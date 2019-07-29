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вторник, 30 июля 2019 16:00

Украинский атлет подозревается в употреблении допинга

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Украинский атлет подозревается в употреблении допинга
Андрею Семенову грозит дисквалификация на два года

Украинский спортсмен может получить дисквалификацию через употребление допинга.

Толкатель ядра Андрей Семенов вошел в предварительный список отстранения, составленный органом по контролю за соблюдением антидопинговых правил в легкой атлетике (AIU). Об этом сообщает "Insidethegames.biz".

Повторный анализ образца, взятого у Семенова во время чемпионата мира по легкой атлетике-2011 в Тэгу, показал присутствие DHCMT (запрещенного стероида туринабола). Украинец может получить двухлетнюю дисквалификацию.

Отметим, что Семенов завершил мировое первенство в Тэгу на 22-м месте, не сумев пробиться в финал соревнований. Незадолго до чемпионата мира украинец на турнире в Донецке установил личный рекорд — 20,63 метра.

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Последний заметный результат Семенова был в 2013 году, когда он занял 14-е место на чемпионате Европы по легкой атлетике в Гетеборге.

https://sportarena.com
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