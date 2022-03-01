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вторник, 01 марта 2022 21:41

Украинские фехтовальщицы стали бронзовыми призерками чемпионата Европы

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Украинские фехтовальщицы стали бронзовыми призерками чемпионата Европы
Украинские рапиристки - бронзовые медалистки чемпионата Европы среди юниоров. Фото: Bizzi Team

Четвертый день соревнований чемпионата Европы по фехтованию среди кадетов и юниоров стал медальным для Украины.

Первую и единственную награду для нашей юниорской сборной в Сербии принесла команда рапиристок, сообщает официальный сайт Национальной федерации фехтования Украины.

Бронзовыми призерками стали Алина Полозюк, Екатерина Буденко, Ольга Сопит и Кристина Петрова.

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Наш квартет начал борьбу в туре прямого выбывания сразу с 1/8 финала, где уверенно победил представительниц Дании - 45:18. Не оставили шансов наши рапиристки и следующим соперницам испанкам - 45:15.

Судьбу путевки в финал решил один укол. 43:44 - Украина уступила Румынии.

Украинки получили "бронзу", ведь команда РФ не вышла на свой полуфинал против Франции. В четверку представительницы страны-агрессора попали без боя, потому что соперницы одна за другой отказывались с ними фехтовать. Речь идет о Швеции, Нидерландах и Италии.

На дорожку в Сербии наши рапиристки выходили в статусе бронзовых медалисток последнего юниорского чемпионата мира (2021), а также победительниц Кубка мира среди юниорок в Тимишоаре.

Оба вышеупомянутых достижения были историческими для украинской женской рапиры.

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