Украинские болельщики рассказали, как будут добираться до Глазго

Украинские фанаты готовятся покорить Глазго. Фото: "Чемпион"

Украинская диаспора в Великобритании готовит централизованный фан-тур на матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина.

Наличие британской визы и суровые карантине ограничения, которые сейчас действуют на территории Великобритании, значительно ограничивают количество украинских фанов, которые хотят поддержать сборную Украины в матче со Швецией 29 июня. Но команда Андрея Шевченко все равно не останется без поддержки украинском в Глазго. В Шотландию приедут и прилетят в 500 наших фанов, большинство которых составят представители украинской диаспоры в Великобритании. Об этом сообщает "Чемпион".

"Мы еще в мае начали подавать фанов из Украины на получение британской визы, ведь наша сборная могла сыграть как в Глазго, так и в Лондоне 26 июня, - рассказывает соучредитель официального фан-клуба братьев Кличко Максим Розенко. - Но, во-первых, это не было массово. Во-вторых, некоторые украинцы, которые сдавали паспорта месяц назад, до сих пор не получили их из консульства. Свой отпечаток накладывают жесткие карантинные ограничения, которые сейчас действуют на территории Великобритании. Так, украинский нужно пройти 10-дневный карантин по прибытии на Туманный Альбион и пока не совсем понятно, как на законных основаниях обойти это правило. Поэтому, несмотря на это, не стоит ожидать массового приезда фанов из Украины. это будут единичные случаи. Другое дело - наша диаспора в Великобритании. Они всегда активны, горячо поддерживают все украинские футбольные команды, которые играют в еврокубках на Туманном Альбионе, покупали сотни билетов на бои Владимира Кличко в Лондоне и Александра Усика в Манчестере. Поэтому мы вместе с основателем клуба Лобановского в Лондоне Александром Салием решили организовать централизованный фан-тур в Глазго из Лондона. Ожидаем, что вечером 29 июня на Хэмпден Парк сборную Украины поддерживать до 500 украинский ".

Утром 29 июня мы на автобусах выезжаем из Лондона и планируем быть в Глазго примерно в четыре, - рассказывает единственный украинец, который работал лайнсменом на матчах британского Чемпионшипа, а сейчас организатор Кубка Лобановского в Лондоне Александр Салий. - Если бы матч проходил в Лондоне, нет сомнений, что мы побили бы рекорд 2012 года, когда за сборную Украины против Англии болели 1500 представителей украинской диаспоры. Но и в Глазго поедет и прилетит значительное количество украинский. Часть - централизованно, часть - самостоятельно. Будет у нас и походка фанов накануне матча, и речевки, и, конечно, украинский атрибутика. Уверен, что во время матча ребята нашу поддержку услышат и увидят.

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Сборная Украины четыре раза встречалась со сборной Швеции. В нашей команды две победы, у шведов - одна. Еще один матч закончился вничью