Украинская волейболистка стала звездой соцсетей после своего танца

Украинская волейболистка Юлия Герасимова. Фото: СК "Прометей"

Украинская волейболистка Юлия Герасимова стала звездой соцсетей благодаря своему танцу.

Произошло это в поединке волейбольного клуба "Прометей", за который и выступает спортсменка, в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне команда из Слобожанского успешно преодолела двух соперников в квалификации и вышла в групповой этап.

Однако в группе "Прометей" набрал лишь одно очко в четырех матчах, потерпев поражение в каждом из них.

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Что касается Герасимовой, то своим танцем она пыталась, так сказать, спровоцировать соперниц.

Какова была реакция визави неизвестно, однако сама Юлия в итоге рассмеялась.

Видео стало вирусным в TikTok и уже набрало 30 млн просмотров.

32-летняя Герасимова пять раз выигрывала чемпионат Украины с "Химиком". Поиграла в Турции. В составе сборной Украины по волейболу участвовала в трех чемпионатах Европы. В 2017 году выиграла с командой Евролигу.