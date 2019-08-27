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вторник, 27 августа 2019 02:22

Украинская теннисистка Ястремская победила на старте US Open

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Украинская теннисистка Ястремская победила на старте US Open
Ястремская победила на первом этапе US Open. Фото: Большой Теннис

Вторая ракетка Украины по теннису Даяна Ястремская успешно прошла барьер первого круга соревнований Открытого чемпионата США по теннису.

Ястремская, впервые в своей карьере получила сеяный номер на турнире из серии Большого шлема (32), заставила поволноваться своих болельщиков на старте Открытого чемпионата США. Для победы над опытной румынкой Моникой Никулеску нашей соотечественницы понадобилось три сета — 6:4, 1:6, 6:2, сообщает пресс-служба ФТУ.

В следующем этапе турнира "Большого Шлема" одесситка будет противостоять 71 ракетке мира из Швеции Ребекке Петерсон.

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В основе американского "мейджора" Ястремская дебютировала в прошлом году, однако тогда не смогла преодолеть барьер первого раунда.

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