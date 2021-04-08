Украинская фигуристка обвинила российскую коллегу в плагиате

Украинская фигуристка, олимпийская чемпионка Лиллехаммера-1994 Оксана Баюл обвинила Россию в плагиате. Сходство заметила в своем наряде и костюме российской олимпийской чемпионки Пхенчхан-2018 Алины Загитовой.
"Мой костюм был состряпан в 1995 году. Плагиат какой-то из костюмом вышел снова", - написала украинка в Іnstagram.
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В результате пользователь сети начали активно осуждать Баюл и она выключила комментарии своей странице.
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Оксана Баюл - украинская фигуристка. Первая олимпийская чемпионка независимой Украины. Двукратная серебряная призерка чемпионатов Европы, чемпионка мира. После завершения карьеры перебрались в США. Сейчас продолжает выступления и занимается бизнесом, издала две книги на английском языке.
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