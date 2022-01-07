Украинки не смогли побороться за медали на Кубке мира по биатлону

В немецком Оберхофе на пятом этапе Кубка мира состоялась женская спринтерская гонка.
Украину представили Екатерина Бех, Дарья Блашко, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Ольга Абрамова, сообщает "Трибуна".
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Лучшей среди украинок стала Семеренко, которая финишировала 13-й.
Джима финишировала на 21-м месте. Блашко - 31-я.
Победа одержала норвежка Марте Ульсбю-Ройселан. Жюлия Симон и Анна Сола разделили второе место. Третьей к финишу пришла Динара Алимбекова из Беларуси.
У мужчин победу одержал россиянин Александр Логинов. На втором месте представитель Франции Эмильен Жаклен. Бронзовую награду выиграл норвежец Стурла Хольм Лагрейд.
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