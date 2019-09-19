Украинка выиграла "золото" для Азербайджана на чемпионате мира

Воспитанница львовской школы борьбы Мария Стадник выиграла "золото" чемпионата мира по борьбе для сборной Азербайджана.
В финале Мария победила главную сенсацию турнира, румынку Эмилию Алину Вуч.
По итогам двух периодов украинка уверенно победила со счетом 9:0.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ястремская планирует выиграть в следующем сезоне турнир Большого шлема
31-летняя Мария Стадник стала чемпионкой мира во второй раз после 2010-го. Кроме того, она трехкратная призер Олимпийских игр, семикратный чемпионка мира и двукратная победительница Европейских игр.
×
Комментарии