Украинка выиграла "золото" для Азербайджана на чемпионате мира

Мария Стадник стала второй раз чемпионом мира

Воспитанница львовской школы борьбы Мария Стадник выиграла "золото" чемпионата мира по борьбе для сборной Азербайджана.

В финале Мария победила главную сенсацию турнира, румынку Эмилию Алину Вуч.

По итогам двух периодов украинка уверенно победила со счетом 9:0.

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31-летняя Мария Стадник стала чемпионкой мира во второй раз после 2010-го. Кроме того, она трехкратная призер Олимпийских игр, семикратный чемпионка мира и двукратная победительница Европейских игр.