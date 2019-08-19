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понедельник, 19 августа 2019 09:45

Украинка Элина Свитолина поднялась на 5 место в мировом рейтинге WTA

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Украинка Элина Свитолина поднялась на 5 место в мировом рейтинге WTA
Теннисистка поднялась на две строчки в мировом рейтинге WTA Фото: https://www.unian.ua

Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на две ступеньки и занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Первая "ракетка" Украины (имея 4492 очка) смогла опередить представительницу из Чехии Петру Квиткову (4485) и голландку Кики Бертенс (4400), сообщает Укринформ.

Возглавляет рейтинг WTA японка Наоми Осака, имея на своем счету 6606 очков. Второй идет австралийка Эшли Барти (6501), а третьей - Каролина Плишкова из Чехии (6315). На четвертом месте оказалась победительница Уимблдона-2019 румынка Симона Халеп (4743).
Среди украинок Даяна Ястремская (1730) занимает 33-е место в рейтинге. Спортсменка потеряла одну позицию, Леся Цуренко (1337) опустилась на 40-ю строчку (-5). Екатерина Козлова (821) - 74-я (1).

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Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Цинциннати.

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