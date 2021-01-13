Украинец впервые за 2 года пробился в основную сетку турнира Большого шлема

Стаховский прервал неприятную серию. Фото twitter.com

Сегодня украинский теннисист Сергей Стаховский прошел квалификацию в основу Australian Open, одержав 3 победы на кортах в Дохе.

После поражения Стаховского на старте Ролан Гаррос-2019, в основную сетку Сергей прошел как "лаки-лузер", ни один из украинцев не выступал в основе турниров Большого шлема 5 "мэйджоров" подряд. Личный рекорд Сергея Стаховского на австралийском Шлеме - 3-й круг 2011 года, сообщает btu.org.ua.

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На кортах Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде представители Украины не играли с 2018 года, когда до 3-го раунда дошел Александр Долгополов.