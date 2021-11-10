Украинец требует отдать "Золотой мяч" поляку

Бывший полузащитник национальной команды Украины Максим Калиниченко считает, что "Золотой мяч" в 2021 году должен получить нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.
"Лично для меня "Золотой мяч" с наступлением эры Роналду и Месси утратил свой смысл. Мне не нравится те, кто выбирает претендента.
Когда выбирают журналисты, есть территориальное предпочтение: Бразилия голосует за бразильца, Аргентина за аргентинца, Азия – за Месси.
Если получит Месси, то не думаю, что это будет справедливо. Как по мне, "Золотой мяч" заслужил Роберт Левандовски, это машина по забиванию мячей".
Калиниченко выступал за сборную Украины с 2002 по 2011 год.
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Месси является рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей". Лионель получал эту награду шесть раз – в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. В коллекции Криштиану Роналду на один приз меньше.
Церемония вручения "Золотого мяча" традиционно пройдет в Париже 29 ноября.
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