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вторник, 31 декабря 2019 10:31

Украинец Ткачук избил россиянина Малкина. В НХЛ состоялася последняя массовая драка этого года

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Украинец Ткачук избил россиянина Малкина. В НХЛ состоялася последняя массовая драка этого года
20-летний Ткачук не побоялся подраться с 33-летним Евгением Малкиным

Массовая драка произошла в Национальной хоккейной лиге. В конце матча НХЛ "Питтсбург" - "Оттава" (5:2) произошел конфликт между нападающим хозяев Евгением Малкиным и форвардом гостей Брейди Ткачуком. Ткачук прижал россиянина к борту, а тот начал толкаться. В результате драки американец украинского происхождения остался на ногах, а россиянин упал на лед.

Впоследствии схватка переросла в драку с участием игроков обеих команд. Когда все уже завершилось, Жан-Габриэль Пажо рукой оттолкнул Малкина в лицо. Тот в ответ ударил его клюшкой в ​​шею.

Брейди Ткачук - 20-летний американец, который происходит из известной хоккейной династии украинских переселенцев в США еще в начале прошлого века. Он - сын звездного форварда украинского происхождения Кита Ткачука, который сыграл 19 сезонов в НХЛ, забросил 538 шайб и сделал 527 результативных передач. Кроме Брейди за "Калгари" выступает 22-летний Мэттью Ткачук - старший сын Кита.

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В турнирной таблице Восточной конференции "Питтсбург" находится на 3 месте, а "Оттава" - на 14 строчке.

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