Украинец стал победителем Кубка Европы по метанию молота

Михаил Кохан. Фото:Ffacebook.com/UkrainianAthletics

Украинский метатель молота Михаил Кохан выиграл Кубка Европы по метаниям в португальской Лейрии.

Коохан занял первое место в категории U-23 с результатом 74,59 м, сообщает "24 канал".

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"Серебро" Кубка Европы завоевал немец Мерлин Хуммель "Бронза" у представителя Италии Джорджо Оливьери.

Медаль Кохана стала первой для сборной Украины на текущем Кубке Европы по метаниям. Турнир в Лейрии завершится 13 марта.

В прошлом году Кохан выиграл молодежный чемпионат Европы по метанию молота, а также занял четвертое место на Олимпиаде-2020 в Токио. Михаил стал первым 20-летним атлетом в истории, кто бросил молот за 80-метровую отметку.