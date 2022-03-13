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воскресенье, 13 марта 2022 20:10

Украинец стал победителем Кубка Европы по метанию молота

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Украинец стал победителем Кубка Европы по метанию молота
Михаил Кохан. Фото:Ffacebook.com/UkrainianAthletics

Украинский метатель молота Михаил Кохан выиграл Кубка Европы по метаниям в португальской Лейрии.

Коохан занял первое место в категории U-23 с результатом 74,59 м, сообщает "24 канал".

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"Серебро" Кубка Европы завоевал немец Мерлин Хуммель "Бронза" у представителя Италии Джорджо Оливьери.

Медаль Кохана стала первой для сборной Украины на текущем Кубке Европы по метаниям. Турнир в Лейрии завершится 13 марта.

В прошлом году Кохан выиграл молодежный чемпионат Европы по метанию молота, а также занял четвертое место на Олимпиаде-2020 в Токио. Михаил стал первым 20-летним атлетом в истории, кто бросил молот за 80-метровую отметку.

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