Украинец стал чемпионом мира по тайскому боксу

Андрей Мезанцев получил для Украины победу на чемпионате мира по тайскому боксу в Ирландии. Фото: из открытых источников

Украинец Андрей Мезенцев стал чемпионом мира по муай-тай, сообщает "24 канал".

Украинец одержал победу в 5-раундовом противостоянии с ирландцем Райаном Шиена.

Бой за титул ISKA в легком весе прошел в городе Корк (Ирландия). Украинский спортсмен одержал победу решением судей.

В третьем раунде во время ожесточенной борьбы ребята вылетели с ринга. Но вернулись без повреждений и продолжили шоу.

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Муай тай (тайськйы бокс) - вид боевого искусства, происходит из Таиланда и практикуется во многих частях мира. В основе искусства лежит ударная техника (удары руками и ногами). Муай тай имеет долгую историю в Таиланде, где является национальным спортом.