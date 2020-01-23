Украинцы не смогли побороться за медали в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону

Капитан сборной Украины Дмитрий Подручный финишировал только 30-м. Фото: из открытых источников

В словенской Поклюке стартовал 6-й этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт 20-километровой индивидуальной гонки вышли мужчины.

Победу в гонке одержал Иоганнес Бё. Вторым стал француз Мартен Фуркад, а третьим его земляк - Фабьен Клод.

Украинские биатлонисты не смогли побороться за высокие места и только трое попали в зачетную зону (топ-40).

Лучше в индивидуальной гонке выступил Артем Прима. С двумя минутами штрафа Артем занял восемнадцатое место.

Дмитрий Пидручный тоже не закрыл две мишени и занял тридцатое место. Сергей Семенов "поддержал" почин партнеров и не закрыл 2 мишени - сороковой ступень, сообщает "24 канал"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Франция прервала доминирование Норвегии в биатлоне

24 января состоится индивидуальная гонка у женщин. Начало - в 15:15 по киевскому времени. Украину представят Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дарья Блашка, Юлия Журавок и Анастасия Меркушина.