Украина вылетела с гандбольного Евро

Сборная Украины не смогла добыть ни одного очка

Сборная Украины проиграла Чехии – 19:23 в третьем туре группового раунда предварительного этапа чемпионата Европы по гандболу. Украине нужно было побеждать Чехию с преимуществом не менее чем в 2 мяча, чтобы пройти в следующий раунд.

В другом матче группы Австрия обыграла Северную Македонию. Об этом пишет "Трибуна".

Из группы вышли 2 сильнейшие команды – Австрия и Чехия. Украина заняла последнее место.

Победитель чемпионата Европы получит олимпийскую лицензию для участия в Олимпиаде-2020.

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Команды, занявшие 2-е и 3-е места (без учета уже отобранных), выходят в квалификационный олимпийский турнир, который пройдет 17–19 апреля во Франции, Германии и Норвегии. Украина впервые с 2010 года принимала участие в ЧЕ по гандболу.