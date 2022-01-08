Украина выиграла первую медаль в биатлоне

Фото: biathlon.com.ua

Украинцы Артем Тищенко и Дарья Блашко выиграли бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете на Кубке мира по биатлону в Обергофе.

Первое место выиграла сборная России, вторыми были австрийцы.

Сборная Украина начала гонку 9-й, но по ходу поднималась выше. И Дария, и Артем отлично стреляли, что в итоге принесло бронзовую медаль. На последний этап Дарья ушла, имея преимущество над 4-м местом в 25 секунд.

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Это первая награда Украины в нынешнем биатлонном сезоне. В феврале состоится главный старт сезона – Олимпийские игры в Пекине.