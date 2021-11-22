Украина выиграла чемпионат Европы по шахматам

19-летний Кирилл Шевченко – лидер сборной Украины. Фото: Facebook Кирилла Шевченко

Мужская сборная Украины по шахматам стала победителем командного чемпионата Европы-2021.

В последнем девятом туре соревнований украинцы победили Армению со счетом 3:1. Эта победа позволила украинцам выиграть золотые награды, сообщает "24 канал".

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В итоге Украина набрала 14 баллов. Столько же пунктов – также в наследии французов. Правда, благодаря дополнительному показателю очных матчей торжествовали именно "сине-желтые" – 212,5 против 207,5.

Третьей завершила турнир Польша. Бронзовые призеры получили 13 пунктов. Столько же у Испании. Однако здесь все решил дополнительный показатель – 192,5 против 190.

Женская сборная Украины осталась без наград. В 9 туре украинки победили Венгрию - 3:1 и поделили третью позицию с командой Азербайджана (по 12 очков). К сожалению, по дополнительным показателям Украина осталась вне призовой тройки. На пьедестале – Россия, Грузия, Азербайджан.