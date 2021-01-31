Украина выиграла бронзу чемпионата Европы по биатлону

Артем Прима был финишером сборной. Фото biathlon.com.ua

31 января состоялась смешанная эстафета на чемпионате Европы по биатлону в Душниках-Здруй (Польша).

Украину представляли Ирина Петренко (Варвинец), Вита Семеренко, Богдан Цымбал и Артем Прима.

Украинцы использовали десять дополнительных патронов и заняли третье место вслед за Германией и Норвегией.

1. Норвегия (Эмили Калкенберг, Осне Скреде, Эрленд Бьонтегорд, Сиверт Гутторм Баккен) - 1:01.23,7 (1+7)

2. Германия (Ванесса Фойгт, Марион Дайгентеш, Доминик Шмук, Филипп Наврат) - 30,7 (0+7)

3. Украина (Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал, Артем Прима) - 52,5 (0+10)

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Чемпионат Европы является не самым престижным соревнованием в биатлонном сезоне, а многие сборные отправляют на турнир резервные составы.