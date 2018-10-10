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среда, 10 октября 2018 21:48

Украина сыграла вничью со сборной Италии

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Украина сыграла вничью со сборной Италии
Италия - Украина, товарищеский матч. Фото: ТСН

Сборная Украины восьмой раз в своей истории сыграет против Италии. До сегодняшнего дня, нашей команде ни разу не удавалось выиграть у представителей Апеннинского полуострова.

Матч состоится в итальянском городе Генуя. Стадион "Луиджи Феррари" является домашней ареной итальянских команд "Дженоа" и "Сампдория". Арена вмещает около 36 000 болельщиков.

Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)

Стартовые составы:

Италия: Доннарумма - Бираги, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци - Барелла, Жоржинью, Верратти - Кьеза, Инсинье, Бернардески

Украина: Пятов - Матвиенко, Бурда, Ракицкий, Караваев - Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Коноплянка, Марлос - Яремчук

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Стартовый свисток!

4' Ничего экстраординарного команды не демонстрируют в начале матча. Италия больше владеет мячом.

7' В последние две минуты у итальянцев было несколько неплохих моментов, чтобы открыть счет, но Пятов потянул опасные удары итальянцев.

11' Еще активнее действуют итальянцы в начале матча. В нашей команды в атаке пока совсем ничего не получается.

15' Очень много ошибок в простых ситуациях у игроков сборной Украины. Совсем не держится мяч. Выглядит все так, что гол итальянцев лишь вопрос времени.

20' Смогли наши ребята отодвинуть игру от своих ворот в центр поля. Но провести хотя бы одну опасную атаку пока не смогли.

22' Инсинье с близкого расстояния расстреливал Пятова, но повезло, в считанных сантиметрах от стойки пролетел мяч.

25' Наконец огрызнулись украинцы. Коноплянка протащил мяч по флангу и пробил, но слишком слабо - Доннарума на месте.

32' Успокоилась игра, мяч все равно преимущественно под контролем хозяев поля, но в центре поля, много борьбы.

36' Ракицкий получил желтую за грубый подкат.

42' Концовка тайма также за итальянцами. Украина за тайм так и не смогла провести хотя бы одну содержательную атаку.

На 43 минуте матча команды остановились, и минутой молчания почтили память жертв падения моста в Генуе. 43 человека погибли в страшной трагедии.

Перерыв!

Статистика первого тайма:

Владения мячом 59% - 41%

Удары (в створ) 10 (5) - 4 (2)

Фолы 3 - 5

Второй тайм!

Цыганков вышел на второй тайм вместо Марлоса.

47' Бурда получил желтую за игру рукой. Опасный штрафной получили итальянцы.

48' Инсинье потерял штрафной - пробил в стенку почти с линии штрафной. А в Генуе между тем начался ливень.

55` Гол. Все таки забивает Италия в ворота Украины. Бернардески пробил с дальней дистанции в нижний угол, Пятов вроде отбил, но от его рук мяч залетел в ворота. 1:0

61 'Яремчук неплохо пробил метров с 20, но Доннарума перевел на угловой.

62 'Гоооооооооооол! Сравнивает счет Украины! После подачи углового мяч отскочил к Малиновского и тот слету пробил точно в угол! 1:1

67' Динамичный футбол начался, после обмена голами. Причем не только в исполнении итальянцев, наша команда наконец тоже начала отвечать атаками.

71' Супер шанс был у нашей команды, чтобы повести и счета! Малиновский пробил со штрафного в перекладину, а с добиванием Степаненко впроався Доннарума.

77' Успокоилась игра в последние хвилны. Шевчченко выпустил несколько свежих игроков: Петряк и Кравец заменили Коноплянку и Яремчука.

79' Цыганков пробивал с лету после паса Петряк - в нескольких сантиметрах от стойки пролетел мяч.

85' Италия стремится победить в этом матче, большими силами они идут вперед. Это шанс для наших ребят использовать свободное пространство и выбежать в контратаку.

90' Четыре минуты добавил рефери. Кривцов заменил Ракицкого, Бутко вышел вместо Кравца, который получил повреждение.

Финальный свисток!

Украина удержала ничью в матче с Италией.

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