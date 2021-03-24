Украина сыграла вничью с чемпионами мира

В первой игре Миколенко закрыл глаза и попал в собственные ворота. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня сборная Украины стартует в отборе к Кубку мира-2022. Стартует не с кем-то, а с действующими чемпионами мира - сборной Франции да еще и на ее поле.

Ко всем страхам добавляется еще и результат октябрьского матча, когда пораженная коронавирусом наша сборная была наголову разбита французами с рекордным счетом - 7:1. Снова в наших много травмированных, но такого ужаса, когда 45-летний Александр Шовковский готовился стать в ворота, очевидно, больше уже не будет.

Неудивительно, что Андрей Шевченко взял в Париж аж 5 голкиперов. Ну, и капитанская повязка Александра Зинченко настраивает на мысль, что так легко, как в октябре Франции уже не будет.

Мы вряд ли можем рассчитывать на победу, но при благоприятном стечении обстоятельств можем побороться за ничью. Минимальное поражение будет разочарованием, но вряд ли большим.

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Впрочем не стоит гадать на кофейной гуще. До начала матча остаются считанные минуты. Время назвать стартовые составы команд:

Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Канте, Рабьо, Коман, Гризманн, Мбаппе, Жиру

Запасные: Манданда, Меньян, Лангле, Погба, Лемар, Дембеле, Дюбуа, Сиссоко, Зума, Динь, Марсьяль, Бен-Йеддер

Украина: Бущан – Забарный, Матвиенко, Кривцов, Миколенко, Караваев – Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Шапаренко – Яремчук

Запасные: Пятов. Трубин, Соболь, Сирота, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайличенко, Зубков, Макаренко, Жуниор Мораес, Коваленко

В три центральных защитника будет играть Шевченко

А тем временем наш первый соперник на Евро-2021 сборная Нидерландов стала автором локальной сенсации, уступив в гостях сборной Турции - 2:4. Причем подопечные Де Бура проигрывали по ходу и 0:3. А на последней добавленной минуте Депай не реализовал пенальти.

А тем временем у нас игра началась!

1 мин. Франция по-хозяйски завладела мячом и инициативой.

3 мин. Зинченко перехватил пас Варана и совершил первый удар по воротам. Значительно выше.

5 мин. Жиру залез в офсайд. Ох, Оливье!

9 мин. Без ВАР играют в отборе. Так на всякий случай.

12 мин. Мбаппе бил после передачи Гризманна, но очень неточно.

12 мин. И тут же Жиру промахивается с нескольких метров. Убойный момент был у хозяев.

14 мин. Прижали французы нашу команду.

17 мин. Канте играет рукой на нашей половине поля. Легкая передышка для наших.

19 мин. ГОЛ. Зинченко потерял мяч и Антуан прекрасно закрутил в дальний угол - 1: 0. Был намек на вне игры, но ВАР нету.

А Финляндия с Боснией голов не забивают - 0:0 там.

24 мин. Коман едва не вывалился один на один, Бущан не попал по мячу, а по ноге форварда. Француз рухнул, но немецкий арбитр нас простил. Нету пенальти.

27 мин. Матвиенко уверенно выбил мяч из-под ног Павара. Тот прорывался по правому флангу.

30 мин. Павар грубо сыграл против Миколенко и есть первая желтая карточка в нашем матче.

32 мин. Еще один момент в Жиру. Головой бил с 7 метров, но не попал.

36 мин. Франция владеет инициативой и создается впечатление, что продолжается одна очень длинная атака игроков в синих футболках.

40 мин. Позволили несколькоминутную передышку нашим хозяева. Дали покатать мяч.

44 мин. Яремчук упал в штрафной площадке, но на пенальти это не тянуло.

45 мин. Конец тайма застает Францию в затяжной атаке. Пока проигрываем, но не так безнадежно, как осенью. Если бы еще фантазии в нападении добавить, можно и на ничью рассчитывать.

46 мин. Начали второй тайм команды.

48 мин. Опять пошли эти бесконечные атаки хозяев.

52 мин. Те же длинные переводы с фланга на фланг.

54 мин. А Босния в гостях забивает Финляндии - 1:0.

57 мин. ГОЛ !!! Украина!! Сидорчук пробил, Кимпембе подредактировал рикошетом, Льорис полетел в другой угол и 1:1!

59 мин. Вдохновленные успехом наши лезут вперед. Чудеса да и только!

62 мин. Миколенко простреливал, но Льорис не зевает.

63 мин. Погба выходит вместо Жиру во Франции.

А Финляндия тем временем сравнивает счет в Хельсинки - 1:1.

68 мин. Миколенко не дает прорваться по флангу Павар. Даже углового нету.

69 мин. А тем временем 12 минут держатся наши.

71 мин. Мораес собирается выйти на поле.

Яремчука меняет Жуниор.

75 мин. Варан оседлал Мораес и судья дал штрафной.

77 мин. Марсьяль меняет Мбаппе. Не дали забить звездном форварду.

80 мин. Коваленко выходит вместо Сидорова последние минуты.

81 мин. Погба бабахнул с дальней дистанции, но далеко до ворот.

83 мин. В опасную атаку выбежали французы, но забежал Дембеле в офсайд к счастью.

86 мин. Зубков меняет Шапаренко.

88 мин. Веселый матч в Финляндии. Там уже 2:2.

90 мин. Ох! Кимпембе бил головой будто гвоздь забивал! Хорошо что просто в Бущана!

4 минуты добавляет арбитр.

90 + 3 Залез в офсайд Гризманн и слава Богу!

Все! Наши поздравления! Есть ничья на поле соперника!

А Финляндия - Босния - 2:2

Следующий матч наша команда сыграет в Киеве, 28 марта против сборной Финляндии. А завершит цикл 31 марта дома против Казахстана.