Украина сыграет с Казахстаном на арене с дырявой крышей

а арені "Астана" постійні проблеми з газоном. Фото taskilem.kz

Соперник сборной Украины в отборочной группе D ЧМ-2022, команда Казахстана, не провела ни одного матча в 2020 году на главном стадионе страны — Астана Арене.

Причиной было состояние поля, из-за которого арена не могла получить сертификат ФИФА на проведение международных поединков. И вот наконец работы по замене газона, стартовавшие в начале 2020 года и затянувшиеся по причине пандемии коронавируса, завершились. Об этом сообщают Vesti.kz.

Новый искусственный газон стадиона Астана Арена прошел сертификацию ФИФА и получил наивысшую категорию Quality Pro.

Федерация футбола Казахстана уже объявила, что на Астана Арене пройдут домашние матчи национальной сборной в предстоящем отборочном цикле ЧМ-2022. В стартовой игре квалификации 28 марта 2021 года, Казахстан примет Францию, а 1 сентября — Украину.

Однако, как отмечают Vesti, главная проблема стадиона по прежнему не решена. На арене протекает крыша и устранить этот недостаток пока не удается.

Итальянский специалист Стефано Вольпи, чья компания занималась укладкой поля на Астана Арене, прокомментировал происходящее: "После таких протеканий на газоне остаются пятна, которые можно устранить лишь титаническими усилиями. Мы обучили местных специалистов, и теперь они знают, как привести поле в эстетичный вид".

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Соперниками сборной Украины в отборочной группе D ЧМ-2022 кроме Казахстана будут команды Франции, Финляндии и Боснии и Герцеговины.