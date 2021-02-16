Украина снова осталась без медалей на Чемпионате мира по биатлону

Маркета Давидова не ошибалась на четырех огневых рубежах. Фото globallookpress.com

Чешская биатлонистка Маркета Давидова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону. Маркета единственной из почти сотни спортсменок не имела ни единого промаха на 4 огневых рубежах.

2-й была самая принципиальная соперница Елены Пидгрушной - Ханна Эберг из Швеции. 3-й - норвежка Ингрид Тандревольд.

Лучшей из украинок с одним промахом в стрельбе была Анастасия Меркушина. Настя заняла 13-е итоговое место, которое могло быть выше, если бы не слабый последний круг.

По 4 промаха имели Юлия Джима и Елена Пидгрушная и вместе с Витой Семеренко, которая показала плохой ход, финишировали в середине списка.

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Завтра на Чемпионате мира по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка.