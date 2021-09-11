Украина проиграла России на волейбольном Евро

Украина сумела навязаь борьбу лишь в первом сете. Фото: CEV

Сборная Украины по волейболу не сумела пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы. В матче 1\8 финала наши земляки уступили серебряным призерам Олимпиады сборной России в четырех сетах.

Украина красиво выиграла первый сет, уступая по ходу 7:11 и 10:14. В конце концов его наши игроки довели до победы 25:22.

Однако все было тщетно. Второй сет Украина проиграла почти без борьбы - 16:25. В третьем и четвертом сетах борьба была, но итог не в нашу пользу - 20:25 и 22:25.

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В четвертьфинале россияне сыграют с победителем пары Польша - Финляндия. Поляки являются действующими чемпионами мира. Россияне - серебряные призеры Олимпиады.