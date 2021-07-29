Украина потеряла одно "золото" в плавании – Романчук получил "бронзу"

Михаил Романчук одержал бронзовую медаль Олимпиады на дистанции 800 метров вольным стилем. Фото: Getty Images

Украинский пловец Михаил Романчук стал бронзовым призером Олимпиады. На дистанции 800 метров свободный стиль он уступил американцу Роберту Финке и Грегорио Палтиниери из Италии. В квалификации Романчук проплыл лучше всего – 7.41,28. Это дало возможность стартовать на самой престижной – четвертий- дорожке. Но на протяжении дистанции ривнянин ни разу не вышел в лидеры. Таковым был Палтиниери. На последних метрах украинец стал его но и этого не удалось, и проворонил рывок Финке, который получил "золото".

Если бы Романчук показал свое "квалификационное" время – имел бы "золото", потому что Финке проплыл за 7:41,87. Теперь главная надежда – 1500 метров свободным стилем.

Спортсмены на ней будут соревноваться в последний день программы – 1 августа, воскресенье. Старт – в 4:44 по Киеву. Романчук – вице-чемпион мира-2017,2019 и чемпион Европы-2021 в этой дисциплине.

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Бронзовая награда стала четвертой для Украины на Олимпиаде. Еще три принесли дзюдоистка Дария Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин и стрелки Елена Костевич/Олег Омельчук. Сегодня в 13:00 полуфинальный матч в женском одиночном разряде проведет украинская теннисистка Элина Свитолина.