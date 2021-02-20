Украина потеряла медаль на последнем этапе мужской эстафеты

Йоханнес Бе провел безупречный этап. Фото Reuters

Пятое место заняла мужская биатлонная команда в эстафете чемпионата мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке. Золотые медали выиграла сборная Норвегии, серебряные - шведы, бронзу - россияне.

Стартером нашей команды был Богдан Цымбал. Он отлично стрелял, но плохо бежал - всего 10 место и 45 секунд отставания от Норвегии.

Дмитрий Пидручный, который был вторым, выдал свое лучшее выступление - безупречная стрельба и лучшее время бега на дистанции. В итоге Дмитрий передал эстафету третьим с 14 секундами отставания.

Улучшил результат нашей команды Артем Прима, который бежал третьим. С одним дополнительным патроном украинец был на финише вторым.

Финишером впервые был Антон Дудченко. Он использовал три дополнительных патрона и этого хватило, чтобы его обошли сразу три команды - Швеция, Россия и Франция. При таких обстоятельствах бороться за медаль шансов не было.

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Сегодня женская сборная Украины заняла третье место в эстафетной гонке.