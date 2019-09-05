Украина победила Россию в историческом матче

На матч пришло 82 тысячи зрителей

5 сентября 1998 сборная Украины по футболу начинала отбор к Евро-2000.

Мы попали в одну группу с чемпионами мира сборной Франции, россиянами, армянами, исландцами и Андоррой. Фаворитом считалась сборная Франции. Второе место специалисты отдавали сборной России и только третье - Украине.

Отбор начинался в сентябре матчем в Киеве - Украина - Россия. Накануне российский футбольный союз назначил главным тренером сборной России экс-киевлянина Анатолия Бышовца.

Еще в июле украинское телевидение запустило невинный рекламный ролик. В кадре сидело два кума и обсуждали грядущую игру.

- Кто, Россия? Та мы им настучим! - говорил один.

Украина была близка к тому, чтобы сделать счет – 4:1

На один матч собралось более 80 тысяч зрителей. Россияне начали быстрее, но на 14 минуте растерялись при розыгрыше нехитрого штрафного удара. После подачи с правого фланга Шевченко сбросил головой на дальнюю штангу, которую ударом головой замкнул Сергей Попов - 1:0.

А уже на 25 минуте Ващук отобрал мяч и убежал вместе с Скаченко в классическую контратаку. Влад "зажевал" последний пас, но мяч добрался до Скаченко после рикошета от российского защитника. Обводной удар в дальний угол и - 2:0.

Россияне попытались активизироваться во втором тайме и им даже удалось отквитать один мяч. Отличился Варламов. Но украинцы мгновенно перехватили инициативу и Сергей Ребров заставил ошибиться защитника. Тот опрометчиво отдал назад вратарю Харину. Ребров коршуном бросился и успевал к мячу первым. Харин сбил его и получил красную карточку от немецкого рефери Мерка. Россияне остались вдесятером, а сам пострадавший легко забил нынешнему тренеру сборной России Станислав Черчесов - 3:1.

В дальнейшем Украина была близка к тому, чтобы сделать счет - 4:1, но судьба улыбнулась россиянам, которые забили еще один мяч за три минуты до окончания основного времени. Победа Украины - 3:2.

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Осенью часть мы закончили с тремя победами, а россияне имели три поражения. Кроме Украины они уступили еще и Франции и Исландии.