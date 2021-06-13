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воскресенье, 13 июня 2021 10:51

Украина - Нидерланды: букмекеры дали прогноз

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Украина - Нидерланды: букмекеры дали прогноз
Фото: uaf.ua.

Сегодня на чемпионате Европы состоится матч между сборными Украины и Нидерландов. Поединок пройдет 13 июня, в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена".

Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Компания Parimatch победу Нидерландов оценивает коэффициентом 1,68, ничью - 3,70, выигрыш Украины - 6,10.

За всю историю команды встречались собой лишь в двух в товарищеских поединках. В 2008 году футболисты Нидерландов победили в Роттердаме - 3:0, а в 2010-м была зафиксирована ничья в Донецке - 1:1. В составе украинцев голом отличился Александр Алиев.

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Эксперты говорят, что матч не порадует зрителей большим количеством голов. На то, что команды забьют не более чем два раза, ставят с коэффициентом 1,61.

За всю историю команды встречались собой лишь в двух в товарищеских поединках. В 2008 году футболисты Нидерландов победили в Роттердаме - 3:0, а в 2010-м была зафиксирована ничья в Донецке - 1:1. В составе украинцев голом отличился Александр Алиев

Кроме Украинские и нидерландцев в группе С также выступает Австрия и Северная Македония. Накануне старта "оранжевые" потеряли двух футболистов - звездного Вирджила ван Дейка и хавбека "Манчестер Юнайтед" Данни ван де Бека.

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Дата
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