Украина не смогла пройти в полуфинал Кубка мира по мини-футболу

Украинцы были разгромлены сборной Венгрии. Фото: Фейсбук

На Кубке мира по мини-футболу в Австралии сборная Украины проиграла в четвертьфинале сборной Венгрии.

Об этом сообщает "24 канал".

Украинцы пропустили один гол до перерыва, еще 2 мяча в сетку украинских ворот влетели во втором тайме. Венгрия умело ловила Украины на контратаках.

Заявка сборной Украины из-за отказа в выдаче визы в Австралию была неполная. Всего в заявке команды 12 футболистов из 22 возможных. Ожидалось, что к матчу с Румынией получат визы еще несколько футболистов, но команда играла тем же составом, что и против Ливии в 1-м туре.

Кубок мира по мини-футболу. 1/4 финала

Украина - Венгрия 0: 3 (0: 1)

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В группе украинцы обыграли Ливан 3:0 и Нигерию 8:2, а также уступили Румынии 1:3. В плей-офф сборная Украины вышла со второго места группы C, а в 1/8 финала она со счетом 8:0 разгромила Гану.