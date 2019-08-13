Украина будет бойкотировать чемпионат мира по боксу в России

В Россию не поедет один из лидеров сборной Украины Александр Хижняк

Сборная Украины по боксу не поедет на чемпионат по мира в Россию.

Руководитель пресс-службы Федерация бокса Украины Александр Подаваленко заявил, что лидеры сборной Украины по боксу не будут выступать в чемпионате мира 2019 в Екатеринбурге.

"Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, - точно участвовать в чемпионате мира России не будут", - цитирует Подаваленко "Интерфакс".

Также он добавил, что если найдутся спортсмены, которые захотят поехать на чемпионат мира за свой счет, они имеют право это сделать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, сколько получил Усик за предыдущий чемпионский бой

Чемпионат Мира по боксу пройдет с 7 по 15 сентября в Екатеринбурге, Россия.