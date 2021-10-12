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Украина без Малиновского сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной

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Украина без Малиновского сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной
Эдин Джеко впервые играет против Украины. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня сборная Украины в до сих пор фартовом Львове принимает сборную Боснии и Герцеговины. Прошло три дня с тех пор, как наша команда впервые в отборочном цикле выиграла. А если это произошло в шестом по счету матче, то это означает лишь одно - мы теперь будто едем верхом на тигре. И самое страшное в этой ситуации - остановиться!

До сих пор мы играли со всеми балканскими сборными кроме именно Боснии. И вот теперь должны сдержать Джеко и партнеров. Впрочем защитникам "Шахтера" эта задача не является новой - совсем недавно горняки принимали дома "Интер" с известным боснийцем в линии атаки.

Сегодня будет игра от ножа. Оба соперника припереть к стенке и обоим надо побеждать. Поражение, если не перечеркнет все шансы на поездку на Кубок мира в Катар, то сделает шансы увидеть себя в стране на Аравийском полуострове весьма призрачными.

Верим в талант наших ребят, их работоспособность и мастерство.

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Стали известны стартовые составы команд. Александр Петраков не внес никаких изменений по сравнению с матчем в Хельсинки.

Украина: Пятов – Соболь, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Тымчик – Степаненко – Цыганков, Шапаренко, Ярмоленко – Яремчук.

Запасные: Бущан, Ризнык, Сирота, Корниенко, Шабанов, Караваев, Сидорчук, Зубков, Харатин, Булеца, Довбик, Сикан.

Босния и Герцеговина: Шехич – Чивич, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Стеванович – Колашинац, Налич, Хаджиахметович – Превляк, Джеко, Гояк.

Запасные: Василь, Пирич, Газибегович, Джумич, Зилькич, Менало, Ковачевич, Прцич, Ципетич, Йовичич, Сарич, Демирович.

Игра началась!

2 мин. Яремчук попытался прорваться по правому флангу, но не хватило скорости.

5 мин. Боснийцы пытаются успокоить игру, подолгу контролируя мяч в защите.

9 мин. Длительная атака украинцев завершилась не слишком сильным и не очень точным ударом Забарного. Плюс Яремчук забежал в офсайд.

11 мин. Первая желтая карточка в матче. Чивич грубо сбил Ярмоленко.

13 мин. Гояк после паса Стевановича бил с 25 метров, но не попал.

15 мин. ГОЛ !!! Ярмоленко после прострела Цыганкова забивает столь нужный Гол! 1:0!!

17 мин. В обороне отсиживались гости, но упустили первую же опасную атаку украинцев. Цыганков красиво избежал офсайда и отдал выверенную до сантиметров подачу на Ярмоленко.

19 мин. Ахмедходжич грубо сбил Шапаренко и получил желтую карточку. Это уже второй горчичник у боснийцев.

23 мин. Боснийцы 4 минуты непрерывно владеют мячом, наши сидят в глухой защите.

24 мин. Очень быструю классическую контратаку провели наши крайние защитники. Соболь отдал Тимчику, тот выходил один на один, но Шехич на этот раз спас.

29 мин. Гояк и Превляк провели контратаку, последний толкнул Матвиенко и пробил. Хорошо, что Пятов выручил!

30 мин. И сразу же Степаненко отдал идеальную передачу на Цыганкова, но Виктор не попал головой с 5 метров!

34 мин. Ох и жарко было в нашей штрафной после паса Стевановича. Гояк дважды бил в упор с правого фланга, но Пятов стоял стеной.

38 мин. Теперь наши успокаивают игру длительным контролем.

41 мин. Ярмоленко получил мяч на линии штрафной, но защитники пробить не дали. Упорная игра!

43 мин. Гояк и Превляк поочередно били по нашим воротам, но в створ не попали. Будто Гзак и Кончак из бессмертного "Слова".

Первый тайм закончился. Перерыв.

Возобновилась у нас игра после перерыва.

47 мин. Цыганков по несколько раз обыграл защитников на левом фланге нашей атаки, но выполнить подачу не сумел. И буквально в следующей атаке Шапаренко немного не добрался до острого паса Ярмоленко.

49 мин. Налич бил головой без помех с линии штрафной и не попадает! Сказочно везет Украины!

50 мин. Тимчик прорвался правым флангом и не попадает в створ.

53 мин. Шапаренко руками задерживал Джеко, но арбитр поскупился на желтую карточку. Ну и хорошо!

56 мин. Яремчук вышел один на один и не попал в ворота. Плюс офсайд увидели судьи.

58 мин. Две замены в Боснии. Налич и Гояк ушли с поля. Прцич и Сарич вышли.

63 мин. Опять 4 минуты владения мячом от Боснии заканчивается пасом на Колашинаца в офсайд.

64 мин. Превляк попал в ногу Забарному и получил третье командное предупреждения.

66 мин. Острый прострел Соболя прерывает Шехич. Ох, жаль!

67 мин. Устал Яремчук. Имел два варианта развития атаки и бездарно отдал пас в ноги сопернику.

69 мин. Ого! Дали пробить Джеко из-за пределов штрафной и Пятов в прыжке, витянушись в струнку парирует!

72 мин. Сикан меняет Яремчука, а Сидорчук выходит вместо Шапаренко.

74 мин. Степаненко стоял и ждал мяч и дважды ударили по воротам гостей. Кривцов и Пятов угрозу ликвидировали.

77 мин. Доигрались. Ахмедходжич в касание забивает точно в угол ворот Пятова.

А пас отдал все тот же Стеванович. Третий ассист по два матча.

80 мин. Вот теперь видно, что Сикан - далеко не Малиновский.

82 мин. Булеца и Зубков меняют Ярмоленко и Цыганкова.

86 мин. Сикан и Зубков пока только фолят в нападении. А Довбик сидит на скамейке.

88 мин. Интересно, что теперь скажут любители Петракова, которые говорили, что тренер прав, а не приглашая Малиновского?

90 мин. Ковачевич меняет Колашинаца.

Все. Шестая ничья. Вот теперь Петраков послушает о себе.

Следующие игры в нашей группе будут сыграны 12 ноября. Франция будет принимать Финляндию, а Босния - Финляндию. Украина может опуститься на третье место после этих матчей.

Автор: Юрий Стригун
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