УЕФА показал карту Евро-24 с украинским Крымом

Крым остается украинским. ФОТО: INSTAGRAM.COM/UEFA_OFFICIAL

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на карте стран-участниц Евро-2024 представил Крым как территорию Украины.

Это вызвало негативную реакцию в России, но никаких демаршей правительство и российский футбольный союз предпринимать не собираются.

Чемпионат Европы по футболу в 2024-го пройдёт в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция. Ранее УЕФА представил бренд чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Матчи чемпионата Европы 2024-го будут проходить в Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известного украинского спортсмена обвинили в любви к России

В 1988 году в Германии уже проходил чемпионат Европы. Также там проводились чемпионаты мира — в 1974 и 2006 годах. В чемпионате Европы 2024-го (17-е по счёту первенство) примут участие 24 команды. Во время этого Евро должны быть задействованы 10 стадионов.