УЕФА на год отстранила форварда "Динамо" и сборной Украины

Артем Беседин не сыграет в 2020 году из-за дисквалификации. Фото: ФК "Динамо"

УЕФА отстранила форварда "Динамо" и сборной Украины Артема Беседина на 1 год от участия в матчах под ее эгидой.

Такое решение было принято по результатам слушаний Апелляционного органа УЕФА 24 февраля по дисциплинарному делу относительно осуществления Артемом Бесединым нарушения антидопинговых правил, сообщает страница "Динамо" в Facebook.

Беседину грозила дисквалификация на 4 года. Можно предположить, что УЕФА согласилась с большинством аргументов футболиста и клуба и установила, что в действиях футболиста нет существенной вины. Пока неизвестно, будет ли "Динамо" подавать апелляцию на такое решение.

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Артем Беседин был временно отстранен от участия в соревнованиях с 19 декабря 2019 года, соответственно, срок действия санкции начинается именно с этого дня. Его допинг-проба после матча Лиги Европы против "Мальме" дала положительный результат.