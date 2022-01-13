"Учитель пришел, когда класс был собран" - специалист раскритиковал работу Луческу в "Динамо"

Александр Хацкевич. Фото: ФК "Динамо"

Бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич оценил первую часть сезона для киевского клуба.

При этом он раскритиковал нынешнего тренера столичной команды Мирчу Луческу.

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"Нравится, что появилась стабильность и уверенность, стабилизировался состав, и есть результат.

Со знаком минус - это отсутствие конкуренции на многих позициях, ни один из футболистов, приобретенных или взятых в аренду, не усилил игру команды и не добавил конкуренции. Это большой минус для прогресса команды.

Ни один футболист, приобретенный при румынском тренере, пока не принес пользу "Динамо". Мистер работает с теми футболистами, что были в "Динамо" до него. Можно сказать, учитель пришел, когда класс был собран, и ученики готовы", - цитирует Александра Хацкевича Fanday.net.

Александр Хацкевич возглавлял "Динамо" в 2017-2019 годах. Затем во главе команды был Алексей Михайличенко, после чего в 2020 году был приглашен Мирча Луческу.