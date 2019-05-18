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суббота, 18 мая 2019 09:11

Уайлдер готов оплатить похороны Бризила

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Уайлдер готов оплатить похороны Бризила
Деонтей Уайлдер не проиграл ни одного боя

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО) заявил, что готов помочь семье Доминика Бризила (20-1, 18 КО) с похоронами в случае смерти боксера во время боя с ним. Слова американца передает X-Sport

"Но так как вне ринга мне не заплатят, придется подождать до субботы. На кону много денег, а моя семья хочет кушать. Так что я обожду. Бризил пускай лучше соберет сейчас родных, пообщается. Потому что после вечера субботы он, возможно, больше не сможет с ними разговаривать. Уж поверьте.


Если кто-то думает, что это игрушки, то пускай лучше закроет глаза, когда начнется бой. Потому что намечается трагедия. Да, будет трагедия. Наименьшее, что я могу сделать (для его семьи – прим.), так это оплатить похороны".

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Бой между Уайлдером и Бризилом пройдет в ночь с 18 на 19 мая на арене Barclays Center в Бруклине, штат Нью-Йорк, США.

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