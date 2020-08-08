У Вернидуба забрали лучшего нападающего

У Лисаковича сложный характер. Футболист рос сиротой. Фото ФК "Шахтер"

Нападающий солигорского "Шахтёра" Виталий Лисакович стал игроком московского "Локомотива". "Железнодорожники" объявили о трансфере белорусского футболиста во время встречи с болельщиками.

Контракт Лисаковича с "Локомотивом" рассчитан на четыре года. 22-летний белорусский форвард будет выступать за "железнодорожников" под 88-м номером.

Таким образом украинский тренер Юрий Вернидуб остался без основного форварда.

Лисакович является воспитанником солигорского "Шахтёра". За основную команду белорусского клуба форвард выступал с 2014 года. В нынешнем сезоне Лисакович принял участие в 18 матчах чемпионата Беларуси, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. С 2019 года Лисакович вызывается в национальную команду Беларуси.

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Солигорский "Шахтер"идет на первом месте в чемпионате Беларуси.