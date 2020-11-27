"У него было большое сердце" - Моуриньо прокомментировал смерть Марадоны

Жозе Моуриньо дружил с Диего Марадоной. Фото: REUTERS

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал смерть Диего Марадоны.

Португальский тренер дружил с легендарным аргентинцем, они часто общались по телефону.

"Есть Марадона, и есть Диего. Марадона - это тот, о ком мне не нужно говорить, потому что его знает весь мир, и никто не забудет. Диего - другой.

Люди, которые были его большими друзьями, которые делили с ним раздевалке - привилегированные. Могу сказать, что он был моим хорошим другом, хотя я общался с ним по телефону, но мы, конечно, встречались несколько раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стала известна причина смерти Марадоны

У него было большое сердце. Я скучаю по нему. Его футбол мы сможем найти в Google каждый раз, когда соскучимся за ним, но не найдем там Диего. Сегодня я провел день, рассказывая ребятам о нем и о времени, которое мы провели вместе.

Я особенно скучаю по звонкам, которые всегда поступали от него после поражений, а не после побед. Он знал, что после побед мне не нужны звонки, а в трудные минуты он был рядом и всегда говорил после поражений: "Мо, не забывай, что ты лучший". У него всегда был такой подход. Я скучаю по Диего", - цитирует тренера BT Sport.

Диего Марадона умер в возрасте 60 лет от сердечного приступа.