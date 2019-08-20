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вторник, 20 августа 2019 10:28

У главного тренера "Ювентуса" диагностировали серьезную болезнь

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У главного тренера &quot;Ювентуса&quot; диагностировали серьезную болезнь
Маурицио Сарри нужно пройти курс терапии, чтобы вылечить воспаление легких

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри не может тренировать команду из-за болезни.

На прошлой неделе наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри болел гриппом. После обследования у итальянца диагностировали пневмонию, сообщает официальный сайт клуба.

Из-за проблем со здоровьем главный тренер туринцев не смог присутствовать на товарищеском матче команды в субботу, а также пропустил тренировку в понедельник, 19 августа.

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24 августа "Ювентус" сыграет стартовый матч нового сезона Серии А против "Пармы".

https://football24.ua
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