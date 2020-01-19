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воскресенье, 19 января 2020 12:38

У Яремчука травма – он пропустит 3 месяца

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У Яремчука травма – он пропустит 3 месяца
Роман Яремчук в этом сезоне является вторым снайпером "Гента"

Украинский форвард бельгийского Гента Роман Яремчук сегодня перенесет операцию, после чего будет восстанавливаться в течение 2-3 месяцев, сообщает журналист Het Nieuwsblad Стефан Смет в твиттере.

Он сообщает о небольшой врожденном дефекте в ахилле украинца, который врачам необходимо исправить. Из-за этого было решено делать операцию заранее, чтобы Яремчук смог восстановиться к решающим матчам плей-офф. Сообщает "Спортарена"

Из-за проблем с ахиллом Роман Яремчук не играл во вчерашнем матче Гента против Мускрона (3:1).

В нынешнем сезоне Яремчук забил 17 голов в 30 матчах Гента во всех турнирах. Он является основным игроком сборной Украины, которой летом предстоит сыграть на Евро.

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Гент находится на втором месте турнирной таблицы чемпионата Бельгии, отставая от лидирующего Брюгге на 7 очков.

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