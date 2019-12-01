Тяжелая победа команды Михайличенко: главные выводы матча "Олимпик" - "Динамо"

Артем Беседин расписал в воротах "Олимпика" дважды. Фото: из открытых источников

В рамках 16 тура УПЛ "Динамо" обыграло в гостях "Олимпик" 3: 1.

Gazeta.uaопределила главные аспекты игры на стадионе "Динамо"

Матч имел принципиальное значение для тренера Олимпика. Висенте Гомес работал с дублем "Динамо", был помощником Сергея Реброва и Александра Хацкевича. После освобождения последнего оказался не нужен киевскому клубу. Испанском специалисту должен был доказать своей бывшей команде, что его увольнение из клуба было ошибкой

Матч проходил в высоком темпа. Мяч почти не держался в середине поля. "Олимпик" пытался накрывать игроков "Динамо" на своей половине поля, не давать времени не принятие решения. При том, что при первой возможности команда Гомеса пыталась контратаковать.

Тренер "Олимпика" Висенте Гомес 3 года работал в системе "Динамо"

"Олимпик" хорошо изучил игру "Динамо", Команда Висенте Гомеса пыталась использовать сильные и слабые стороны "Динамо". "Олимпик" заставил "Динамо" атаковать позиционно, не является сильной стороной команды Михайличенко, при том в Цыганкова была особое внимание. Собственные атаки построили через быстрый выход из обороны учитывая проблемы в игре с высоким прессингом в Кадара и Шабанова.

Денис Бойко вернулся в ворота "Динамо". Вратарь пропустил почти два месяца из-за травмы. После неудачной игры Георгия Бущана в Швеции Бойко снова стал основным вратарем киевской команды.

"Динамо" потеряло Виталия Миколенко. Левый защитник "Динамо" получил травму задней этажности бедра.

Два мяча были забиты после грубых индивидуальных ошибок. Сначала вратарь "Олимпика" Герман Пеньков не попал по мячу на выходе, что позволило Артему Беседину открыть счет, а через минуту Артем Шабанов ошибся у своих ворот выведя Захеди на ворота Бойко.

Ключевым в матче стало удаление Ткачука

Ключевым в матче стало удаление игрока "Олимпика". 20-летний Андрей Ткачук грубо врезался в Александра Караваева, что привело к прямой красной карточки для игрока номинальных хозяев. "Динамо" стало проще играть в атаке имея большинство.

Киевляне забили решающий гол имея два игрока больше. Второй гол команда Алексея Михайличенко забила имея двойное численное преимущество. Вне игры уже был через удаление Ткачук, а защитнику Снурницину оказывали медицинскую помощь.

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"Динамо" набрало 33 очка и сократило отставание от "Шахтера" на 11 очков. Следующий матч команда Михайличенко проведет 8 декабря против "Зари" на НСК "Олимпийский".