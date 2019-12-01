Тяжелая победа команды Михайличенко: главные выводы матча "Олимпик" - "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 10530
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 4086
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 333
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2854
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1179
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1089
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 999
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1071
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11430
Фото
Все фото
15
11
11
17
14
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Видео
Все видео
"Я не боюсь. Это нормально для спортсменов" – Льюис Хемилтон выиграл "Формулу-1"
"Я не боюсь. Это нормально для спортсменов" – Льюис Хемилтон выиграл "Формулу-1"
Шахов результативной передачей помог "Лечче" одолеть "Фиорентину"
Шахов результативной передачей помог "Лечче" одолеть "Фиорентину"
Ярмоленко помог "Вест Хэму" сенсационно обыграть "Челси"
Ярмоленко помог "Вест Хэму" сенсационно обыграть "Челси"
Хоккейный вратарь совершил сейв века
Хоккейный вратарь совершил сейв века
"В первом тайме было ощущение полного превосходства" – Михайличенко
"В первом тайме было ощущение полного превосходства" – Михайличенко
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 1413
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 4095
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6687
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 3015
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2340
Колонка
Анна Лакиза
Анна Лакиза
01 декабря 2019
Просмотров: 270
Весілля у кредит
– Тысячи верблюдов будет мало за вашу красоту! Если бы в Египте было столько красивых женщин, как в Украине, – золота не хватило бы, ...
воскресенье, 01 декабря 2019 21:53

Тяжелая победа команды Михайличенко: главные выводы матча "Олимпик" - "Динамо"

  Комментировать
Тяжелая победа команды Михайличенко: главные выводы матча &quot;Олимпик&quot; - &quot;Динамо&quot;
Артем Беседин расписал в воротах "Олимпика" дважды. Фото: из открытых источников

В рамках 16 тура УПЛ "Динамо" обыграло в гостях "Олимпик" 3: 1.

Gazeta.uaопределила главные аспекты игры на стадионе "Динамо"

Матч имел принципиальное значение для тренера Олимпика. Висенте Гомес работал с дублем "Динамо", был помощником Сергея Реброва и Александра Хацкевича. После освобождения последнего оказался не нужен киевскому клубу. Испанском специалисту должен был доказать своей бывшей команде, что его увольнение из клуба было ошибкой

Матч проходил в высоком темпа. Мяч почти не держался в середине поля. "Олимпик" пытался накрывать игроков "Динамо" на своей половине поля, не давать времени не принятие решения. При том, что при первой возможности команда Гомеса пыталась контратаковать.

Тренер "Олимпика" Висенте Гомес 3 года работал в системе "Динамо"

"Олимпик" хорошо изучил игру "Динамо", Команда Висенте Гомеса пыталась использовать сильные и слабые стороны "Динамо". "Олимпик" заставил "Динамо" атаковать позиционно, не является сильной стороной команды Михайличенко, при том в Цыганкова была особое внимание. Собственные атаки построили через быстрый выход из обороны учитывая проблемы в игре с высоким прессингом в Кадара и Шабанова.

Денис Бойко вернулся в ворота "Динамо". Вратарь пропустил почти два месяца из-за травмы. После неудачной игры Георгия Бущана в Швеции Бойко снова стал основным вратарем киевской команды.

"Динамо" потеряло Виталия Миколенко. Левый защитник "Динамо" получил травму задней этажности бедра.

Два мяча были забиты после грубых индивидуальных ошибок. Сначала вратарь "Олимпика" Герман Пеньков не попал по мячу на выходе, что позволило Артему Беседину открыть счет, а через минуту Артем Шабанов ошибся у своих ворот выведя Захеди на ворота Бойко.

Ключевым в матче стало удаление Ткачука

Ключевым в матче стало удаление игрока "Олимпика". 20-летний Андрей Ткачук грубо врезался в Александра Караваева, что привело к прямой красной карточки для игрока номинальных хозяев. "Динамо" стало проще играть в атаке имея большинство.

Киевляне забили решающий гол имея два игрока больше. Второй гол команда Алексея Михайличенко забила имея двойное численное преимущество. Вне игры уже был через удаление Ткачук, а защитнику Снурницину оказывали медицинскую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Младший брат огрызнулся. "Шахтер" не сумел обыграть "Мариуполь"

"Динамо" набрало 33 очка и сократило отставание от "Шахтера" на 11 очков. Следующий матч команда Михайличенко проведет 8 декабря против "Зари" на НСК "Олимпийский".

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тяжелая победа команды Михайличенко: главные выводы матча "Олимпик" - "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
декабря

90,32% граждан высказались за независимость Украины.

Запатентовали дисковые тормоза

Оштрафовали женщину, которая не уступила место в автобусе

Самое читаемое
Инсталяции Спенсера Туника: &quot;это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека&quot;
Инсталяции Спенсера Туника: "это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека"
26
 1 Просмотров: 55900
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
6
 Просмотров: 26496
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
24
 Просмотров: 19008
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
15
 Просмотров: 17838
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ 1 Просмотров: 14418
Спорт
"Я не боюсь. Это нормально для спортсменов" – Льюис Хемилтон выиграл "Формулу-1"
"Я не боюсь. Это нормально для спортсменов" – Льюис Хемилтон выиграл "Формулу-1"
 Просмотров: 288
Букмекеры все взвесили: Англия выиграет Евро, Украина будет выше России
Букмекеры все взвесили: Англия выиграет Евро, Украина будет выше России Просмотров: 1179
Вирер выиграла спринт в Эстерсунде. Семеренко – десятая.
Вирер выиграла спринт в Эстерсунде. Семеренко – десятая. Просмотров: 396
Ювентус не сумел обыграть Сассуоло
Ювентус не сумел обыграть Сассуоло Просмотров: 189
Младший брат огрызнулся. "Шахтер" не сумел обыграть "Мариуполь"
Младший брат огрызнулся. "Шахтер" не сумел обыграть "Мариуполь" Просмотров: 441
Больше всего комментируют
4
В Госдуме пригрозили Украине "отделением нескольких областей"
3
"Превратили СНБО на посмешище с клоунами" - экс-заместитель секретаря Совбеза
2
Беркутовцы как будто были запрограммированы на ярость: как митинг на Майдане перерос в Революцию достоинства
2
Что думают знаменитости о Крыме и чей он
2
Студенты взбунтовались против преподавателя, который назвал Голодомор обманом
Голосов: 406
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua